Son dakika: Avrupa Birliği'nin gündemi Türkiye! Liderler zirve toplantısı için bir araya geldi

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları için AB Konseyinin AB Komisyonuna yetki vermesi gerekiyor. AB tarafı, yetki verilmesi için teknik çalışmaların başladığını belirtiyor.

Suriyelilere destek konusunda ise AB Komisyonu, liderlere hazırlanan planı sunacak. Planda yardımın miktarı ve kapsamına dair bilgiler bulunuyor. Suriyeliler için AB desteğinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.