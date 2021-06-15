Son dakika: Türkiye ve AB arasında yeni dönem! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Mutabık kalındı
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel'de Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerine dair gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD İLE MUTABAKAT
Bakan Muş, "AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" şeklinde konuştu.