Merkel'den flaş Türkiye açıklaması: İş birliği yapmalıyız

AB'NİN RUSYA İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER YAPMASINI İSTEDİ

Şansölye Merkel, AB Liderler Zirvesi'nde Rusya ile ilgili ilişkilerin da ele alınacağına işaret ederek Rusya'nın provokasyonlarına üye ülkelerin koordinasyonu olmadan cevap verilmesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Bu provokasyonlara ortak yanıt vermek için mekanizmalar geliştirilmesini isteyen Merkel, "Ancak bu şekilde Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı koymayı öğreneceğiz." ifadesini kullandı.