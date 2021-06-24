ABD'den koronavirüs aşıları hakkında yan etki açıklaması! İlk kez kabul ettiler
Koronavirüs salgınıyla mücadeledeki en güçlü silah olan aşılarda yeni yan etkilerin olduğu açıklandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, BioNTech ve Moderna aşılarında nadir bir yan etkinin görüldüğünü kabul etti. FDA'dan aşı olacaklara uyarı geldi.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Virüs on milyonlarca kişiye bulaştı ve dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Koronavirüs bilim dünyasının da neredeyse tüm mesaisini buraya ayırmasına neden oldu.
Dünya genelinde binlerce bilim insanı ve kuruluş pandemiye son vermek için pek çok araştırmaya imza attı ve atmaya devam ediyor. Bunun meyvelerini ise almaya başladık.
Zira virüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Ancak aşılar ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor.
Son günlerde sıkça gelen yan etki haberlerine bir yenisi eklendi. Bu sefer haber ABD'den geldi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
FDA, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarında nadir görülen yan etkiyi ilk defa kabul etti. Ajans bu aşılar ile ilgili nadir görülen kalp iltihabı vakaları hakkında bir uyarı ekleyeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada söz konusu yan etkiden en çok etkilenen yaş grubuna ait bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, söz konusu yan etki ağırlıklı olarak 30 yaş ve altındaki kişilerde görüldü.
Öte yandan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.
Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.
Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.
Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.
DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 180 milyon 8 bin 841'e yükseldi.
ABD, 34 milyon 434 bin 803 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.
Vaka sayısında bu ülkeyi 30 milyon 28 bin 709 ile Hindistan, 18 milyon 56 bin 639 ile Brezilya, 5 milyon 760 bin ile Fransa, 5 milyon 381 bin 736 ile Türkiye, 5 milyon 368 bin 513 ile Rusya, 4 milyon 651 bin 988 ile İngiltere, 4 milyon 298 bin 782 ile Arjantin, 4 milyon 254 bin 294 ile İtalya, 3 milyon 997 bin 21 ile Kolombiya, 3 milyon 768 bin 691 ile İspanya, 3 milyon 731 bin 287 ile Almanya, 3 milyon 128 bin 395 ile İran, 2 milyon 879 bin 192 ile Polonya, 2 milyon 482 bin 784 ile Meksika, 2 milyon 230 bin 977 ile Ukrayna, 2 milyon 33 bin 606 ile Peru, 2 milyon 33 bin 421 ile Endonezya, 1 milyon 843 bin 572 ile Güney Afrika, 1 milyon 680 bin 228 ile Hollanda, 1 milyon 666 bin 325 ile Çekya, 1 milyon 525 bin 663 ile Şili ve 1 milyon 410 bin 206 ile Kanada izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 899 bin 961 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 164 milyon 767 bin 488 kişiye ulaştı.
Halen 11 milyon 341 bin 392 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.
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