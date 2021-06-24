ABD'den koronavirüs aşıları hakkında yan etki açıklaması! İlk kez kabul ettiler

Vaka sayısında bu ülkeyi 30 milyon 28 bin 709 ile Hindistan, 18 milyon 56 bin 639 ile Brezilya, 5 milyon 760 bin ile Fransa, 5 milyon 381 bin 736 ile Türkiye, 5 milyon 368 bin 513 ile Rusya, 4 milyon 651 bin 988 ile İngiltere, 4 milyon 298 bin 782 ile Arjantin, 4 milyon 254 bin 294 ile İtalya, 3 milyon 997 bin 21 ile Kolombiya, 3 milyon 768 bin 691 ile İspanya, 3 milyon 731 bin 287 ile Almanya, 3 milyon 128 bin 395 ile İran, 2 milyon 879 bin 192 ile Polonya, 2 milyon 482 bin 784 ile Meksika, 2 milyon 230 bin 977 ile Ukrayna, 2 milyon 33 bin 606 ile Peru, 2 milyon 33 bin 421 ile Endonezya, 1 milyon 843 bin 572 ile Güney Afrika, 1 milyon 680 bin 228 ile Hollanda, 1 milyon 666 bin 325 ile Çekya, 1 milyon 525 bin 663 ile Şili ve 1 milyon 410 bin 206 ile Kanada izliyor.