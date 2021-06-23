Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor! 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakam...

İngiltere'de ilk doz aşı yaptıranların toplam sayısı 43 milyon 448 bin 680'e, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 31 milyon 740 bin 207'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 80,1'i ilk, yüzde 58,2'si de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.