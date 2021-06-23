Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor! 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakam...
Son dakika haberi... İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 135 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısı ise 128 bin 27'ye yükseldi.
Bugün tespit edilen 16 bin 135 vaka sayısı, İngiltere'de 18 bin 262 vakanın açıklandığı 6 Şubat'tan bu yana görülen yüksek vaka sayı olarak kayıtlara geçti.
İngiltere'de ilk doz aşı yaptıranların toplam sayısı 43 milyon 448 bin 680'e, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 31 milyon 740 bin 207'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 80,1'i ilk, yüzde 58,2'si de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.
Ülkede 17 Haziran'da 11 bin 7 Kovid-19 vakası görülmesiyle şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşılmıştı.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.
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