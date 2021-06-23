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SON DAKİKA ­| ABD’nin başkenti Washington’da üstgeçit çöktü: 6 yaralı

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Giriş: 23.06.2021 21:46
Son dakika... ABD’nin başkenti Washington DC’de üstgeçidin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Üstgeçidin çökmesi ile otoyol trafiğe kapanırken, bir kamyon ise çöken üstgeçidin altında kaldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Interstate 295 eyaletler arası otoyolun üzerinde bulunan üstgeçit çöktü.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Üstgeçidin çökmesi ile otoyol trafiğe kapanırken, bir kamyon ise çöken üstgeçidin altında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üstgeçidin altında kalan kamyondan akaryakıt sızdığını ve durumun kontrol altına alındığını aktardı.

Üstgeçidin neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

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