İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı arttı

Bu artışın Covid-19'un sağlık hizmetlerini etkilediğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Cordery, Covid-19 vakalarının ve acil bakım talebinin artmasıyla NHS'nin büyük bir baskı altına gireceğini ifade etti. Cordery, "Grip ve solunum yolu virüsleri gibi kışın gördüğümüz tüm olağan unsurların yanı sıra kış boyunca daha fazla artış yaşarsak önemli bir zorlukla karşı karşıya kalacağımızdan gerçekten endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.