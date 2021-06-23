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Bilim insanları mutsuz evlilikleri inceledi! Erkeklerin başı belada

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırma sonucu, yeni bir tartışma konusunu da beraberinde getirdi. İsrail'de 9 bin evli erkek üzerinde yapılan araştırmalar gösterdi ki,evliliğinde mutsuz olan erkeklerin başta felç olmak üzere hayatını kaybetme risklerinin daha yüksek olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Bilim insanları mutsuz evlilikleri inceledi! Erkeklerin başı belada

İsrail, Tel Aviv Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, evliliğinde mutsuz olan erkeklerin ölüm risklerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Journal of Clinical Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, 30 yaşın üzerinde 9 bin evli erkeğin sağlık verileri analiz edildi.

Kişiler arasında evliliğinde mutsuz olduğunu belirten kişilerin, mutlu olduğunu belirtenlere kıyasla başta felç olmak üzere ölüm riski faktörlerine yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, 1965 yılında kaydı tutulan 8 bin 945 evli erkeğin sağlık verilerini inceleyerek gerçekleştirdikleri çalışmada, erkeklerin evliliklerine bir ila dört arasında bir not vermelerini istedi.

GENÇ ERKEKLER DAHA KÖTÜ
Sonuç olarak, evliliklerine düşük puanı veren erkeklerin evliliklerine yüksek puan verenlere kıyasla felçten ölme olasılığının yüzde 69 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca, 50 yaşın altındaki kişilerde evliliklerinden memnun olmayanların can kaybı riskinin yüzde 39,4 olduğunu açıklarken, 50 yaşın üstündekilerde bu oranın yüzde 6,5 olarak bildirdi.

SİGARA VE EGZERSİZ YAPMAMAKLA AYNI ORANDA RİSK TAŞIYOR
Araştırmanın baş yazarı Dr Shahar Lev-Ari, "Şaşırtıcı olan şey, erkeklerin evliliklerinden memnuniyetsizliği sonucunda hayatını kaybetme oranları, sigara içmek ya da egzersiz yapmamak ile benzer risk oranı ortaya çıkardı" dedi.

Çalışmanın arkasındaki ekip, sağlık yetkililerini evlilik sebebiyle ölüm risklerini azaltmak için evlilik terapisini teşvik etmeye çağırdı.

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