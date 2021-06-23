23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Libya Dışişleri Bakanı Menguş! "Paralı askerler... "

Son dakika: Libya Dışişleri Bakanı Menguş! "Paralı askerler... "

Son dakika haberi... Libya Dışişleri Bakanı Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Libya Dışişleri Bakanı Menguş! Paralı askerler...

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.

LİBYA KONULU İKİNCİ BERLİN KONFERANSI SONA ERDİ

BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen Libya konulu İkinci Berlin Konferansı sona erdi.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 16 ülke ve dört uluslararası kuruluştan temsilcilerin katıldığı konferansı, "başarılı" olarak değerlendirdi.

Konferansın en önemli gündem maddelerini ülkede aralık ayında yapılması planlanan seçimler ile yabancı savaşçıların Libya'yı terk etmesi oluşturdu.

Konferansın ardından 58 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı.

LİBYA KONULU İKİNCİ BERLİN KONFERANSI BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

-24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalıdır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA