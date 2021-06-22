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ABD Eski Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt'ten F-35 açıklaması "Türklerin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı!"

Eski ABD Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. İki liderin de sorunları çözme konusunda istekli olduğunu belirten Kimmitt Türkiye'nin F-35'ler yönelik yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen programdan çıkarılmasını "kurallara aykırı" olarak yorumladı. ABD'nin YPG-PKK'ya verdiği desteği de değerlendiren Kimmitt "ABD'nin diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanması anlamsız" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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ABD Eski Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt'ten F-35 açıklaması Türklerin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı!

Eski ABD Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'de NATO Zirvesi sırasında yaptığı toplantının, uzun zamandır müttefik olan iki ülke arasındaki sorunların çözümünde karşılıklı istek konusunda umut verdiğini vurguladı.

ERDOĞAN-BIDEN ÇALIŞMAYA İSTEKLİ

Kimmitt, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde S-400, F-35, ABD'nin SDG/PKK/YPG'ye desteği gibi birçok mesele nedeniyle gerilimin yaşandığına işaret ederek ancak Brüksel'de NATO Zirvesi sırasında bir araya gelen Erdoğan ile Biden'ın bu konular üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduklarını duyurduklarını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ÇIKARILMASI KURALLARA AYKIRI

ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Türkiye'yi savaş uçaklarını tehlikeye atacağını savunarak F-35 programından çıkardığını hatırlatan Kimmitt, Türkiye'nin iki ülke arasında bir ihtilaf olmadığını defalarca dile getirdiğini, bu konuyu araştırmak için bir komisyon kurulmasını önerdiğini ayrıca F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve programdan çıkarılmasının kurallara aykırı olduğunu söyledi.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KULLANMASI ANLAMSIZ

Mark Kimmitt, Türkiye'nin ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya desteğine Türkiye'nin uzun süredir itiraz ettiğini, ABD'yle diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanmanın anlamsız olduğunu ilettiğini de vurguladı.

"MEVCUT İÇ MESELELER, ABD'NİN DIŞ İLİŞKİLERDEN ZİYADE İÇERİYE ODAKLANMASINA NEDEN OLUYOR"

Kimmitt, ABD'de son dönemde yaşanan gelişmelere de işaret ederek "Amerika Birleşik Devletleri'nin iç ve dış politika konularını aynı anda ele alabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak mevcut iç huzursuzluk, 1960'lardan bu yana ABD'nin maruz kaldığı medeni haklar ve oy hakları gibi sorunlarla karşılaştırılamaz. Bu iç meseleler, ABD'de çok fazla dikkat çekiyor ve ırkçılık, servet eşitsizliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ulusal borç ve iklim değişikliğinin getirdiği zorluklar, ABD'nin transatlantik bağların güçlenmesine değil de içeriye odaklanacağı anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ"

Biden yönetiminde Avrupa ve NATO ile ilişkilerin yönünün ne olacağı sorusuna Kimmitt, "Başkan Biden ve yönetiminin, dış ziyaretlerinin son iki haftasında transatlantik bağları onarmaya çalıştığı açık." yanıtını verdi.

Eski Başkan Donald Trump'ın NATO'yu sorguladığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret politikalarının kendilerine karşı adil olmadığını savunduğunu, bu tutumun ABD'nin her iki organizasyonla bağlarını gerdiğini vurgulayan Kimmitt, ABD'nin "iyi bir başlangıç" olarak değerlendiği sözlerini, somut hedeflere dönüştürmek için gerekli diplomasi ve çabayı göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.

RUSYA VE ÇİN İLE İLİŞKİLER

Kimmitt, Çin ve Rusya'nın transatlantik ilişkilere etkisine ilişkin olarak da iki ülkenin ulusal politikalarının, Washington'ın politikalarından farklı olduğunu söyledi.

Mark Kimmitt, "Çin, Avrupa'yı yalnızca kendi vatandaşları için bir pazar ve refah kaynağı olarak görüyor ve Batı ile aynı insan hakları ve demokratik değerleri paylaşmıyor. Rusya ise Avrupa'yı sınırlarında bir tehdit olarak görüyor ve kesinlikle Avrupa ile benzer hürriyet, özgürlük ve demokratik yönetim gibi değerleri paylaşmıyor." yorumunu yaptı.

Kimmitt, öte yandan ABD'nin transatlantik ilişkiyi, karşılıklı çıkar ve güven temelinde sürdürmeye istekli olduğunun altını çizdi.

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