ABD Eski Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt'ten F-35 açıklaması "Türklerin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı!"
Eski ABD Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. İki liderin de sorunları çözme konusunda istekli olduğunu belirten Kimmitt Türkiye'nin F-35'ler yönelik yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen programdan çıkarılmasını "kurallara aykırı" olarak yorumladı. ABD'nin YPG-PKK'ya verdiği desteği de değerlendiren Kimmitt "ABD'nin diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanması anlamsız" ifadelerini kullandı.
Eski ABD Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'de NATO Zirvesi sırasında yaptığı toplantının, uzun zamandır müttefik olan iki ülke arasındaki sorunların çözümünde karşılıklı istek konusunda umut verdiğini vurguladı.
ERDOĞAN-BIDEN ÇALIŞMAYA İSTEKLİ
Kimmitt, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde S-400, F-35, ABD'nin SDG/PKK/YPG'ye desteği gibi birçok mesele nedeniyle gerilimin yaşandığına işaret ederek ancak Brüksel'de NATO Zirvesi sırasında bir araya gelen Erdoğan ile Biden'ın bu konular üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduklarını duyurduklarını belirtti.
TÜRKİYE'NİN ÇIKARILMASI KURALLARA AYKIRI
ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Türkiye'yi savaş uçaklarını tehlikeye atacağını savunarak F-35 programından çıkardığını hatırlatan Kimmitt, Türkiye'nin iki ülke arasında bir ihtilaf olmadığını defalarca dile getirdiğini, bu konuyu araştırmak için bir komisyon kurulmasını önerdiğini ayrıca F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve programdan çıkarılmasının kurallara aykırı olduğunu söyledi.
"MEVCUT İÇ MESELELER, ABD'NİN DIŞ İLİŞKİLERDEN ZİYADE İÇERİYE ODAKLANMASINA NEDEN OLUYOR"
Kimmitt, ABD'de son dönemde yaşanan gelişmelere de işaret ederek "Amerika Birleşik Devletleri'nin iç ve dış politika konularını aynı anda ele alabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak mevcut iç huzursuzluk, 1960'lardan bu yana ABD'nin maruz kaldığı medeni haklar ve oy hakları gibi sorunlarla karşılaştırılamaz. Bu iç meseleler, ABD'de çok fazla dikkat çekiyor ve ırkçılık, servet eşitsizliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ulusal borç ve iklim değişikliğinin getirdiği zorluklar, ABD'nin transatlantik bağların güçlenmesine değil de içeriye odaklanacağı anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.
"İYİ BİR BAŞLANGIÇ"
Biden yönetiminde Avrupa ve NATO ile ilişkilerin yönünün ne olacağı sorusuna Kimmitt, "Başkan Biden ve yönetiminin, dış ziyaretlerinin son iki haftasında transatlantik bağları onarmaya çalıştığı açık." yanıtını verdi.
Eski Başkan Donald Trump'ın NATO'yu sorguladığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret politikalarının kendilerine karşı adil olmadığını savunduğunu, bu tutumun ABD'nin her iki organizasyonla bağlarını gerdiğini vurgulayan Kimmitt, ABD'nin "iyi bir başlangıç" olarak değerlendiği sözlerini, somut hedeflere dönüştürmek için gerekli diplomasi ve çabayı göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.
RUSYA VE ÇİN İLE İLİŞKİLER
Kimmitt, Çin ve Rusya'nın transatlantik ilişkilere etkisine ilişkin olarak da iki ülkenin ulusal politikalarının, Washington'ın politikalarından farklı olduğunu söyledi.
Mark Kimmitt, "Çin, Avrupa'yı yalnızca kendi vatandaşları için bir pazar ve refah kaynağı olarak görüyor ve Batı ile aynı insan hakları ve demokratik değerleri paylaşmıyor. Rusya ise Avrupa'yı sınırlarında bir tehdit olarak görüyor ve kesinlikle Avrupa ile benzer hürriyet, özgürlük ve demokratik yönetim gibi değerleri paylaşmıyor." yorumunu yaptı.
Kimmitt, öte yandan ABD'nin transatlantik ilişkiyi, karşılıklı çıkar ve güven temelinde sürdürmeye istekli olduğunun altını çizdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...
- Metin Yener kimdir, kaç yaşında? Sayıştay Başkanı Metin Yener nereli? İşte biyografisi...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? 10 bin bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA ile...
- Bankalar uçuş modunda! Kredi faiz oranlarında değişiklik! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...
- ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu nasıl, online mı olacak? Sınav tarihleri...
- Acun Ilıcalı son noktayı koydu... Survivor ne zaman final yapacak? 2021 Survivor büyük final tarihi belli oldu mu?
- Pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı?
- Yerli aşını ismi nedir? Vac nedir, ne demek? Turkovac yerli aşının adı ne anlama geliyor? Tıp dilinde Vac açıklaması...
- Son dakika: Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı 3. faz ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı yerli aşı son durum
- Bayram tatili 15 Temmuz ile birleştirilecek mi? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 ve 11 gün beklentisi...
- 26-27 Haziran YKS sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 YKS TYT AYT ne zaman yapılacak? Üniversite sınav tarihi...
- KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL?