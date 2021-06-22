ABD Eski Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt'ten F-35 açıklaması "Türklerin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı!"

RUSYA VE ÇİN İLE İLİŞKİLER

Kimmitt, Çin ve Rusya'nın transatlantik ilişkilere etkisine ilişkin olarak da iki ülkenin ulusal politikalarının, Washington'ın politikalarından farklı olduğunu söyledi.

Mark Kimmitt, "Çin, Avrupa'yı yalnızca kendi vatandaşları için bir pazar ve refah kaynağı olarak görüyor ve Batı ile aynı insan hakları ve demokratik değerleri paylaşmıyor. Rusya ise Avrupa'yı sınırlarında bir tehdit olarak görüyor ve kesinlikle Avrupa ile benzer hürriyet, özgürlük ve demokratik yönetim gibi değerleri paylaşmıyor." yorumunu yaptı.

Kimmitt, öte yandan ABD'nin transatlantik ilişkiyi, karşılıklı çıkar ve güven temelinde sürdürmeye istekli olduğunun altını çizdi.