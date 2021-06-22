Son dakika: ABD'de Covid-19 aşı hedefine ulaşamayabilir!
Beyaz Saray Korona Virüs (Covid-19) ile Müdahale Koordinatörü Jeffrey Zients, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini kaçırabileceğini belirterek, "Tüm yetişkinlerin yüzde 70'ine en az 1 doz hedefine ulaşmanın birkaç hafta süreceğini düşünüyoruz" dedi.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılamaların hız kesmeden devam ettiği ABD'de, Beyaz Saray Covid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeffrey Zients'den, ABD'nin Covid-19 aşılamalarında 4 Temmuz hedefine ulaşamayabileceği yönünde açıklama geldi.
Zients yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülke genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini Covid-19'a karşı en az bir doz ile aşılama hedefin ulaşamayabileceğini kaydetti.
Bağımsızlık Günü hedefini kaçırmasına rağmen Zients, Biden yönetiminin ülkeyi salgın öncesi normal hayata döndürmede "en yüksek beklentilerinin ötesinde başarılı olduğunu belirterek, "Tüm yetişkinlerin yüzde 70'ine en az 1 doz hedefine ulaşmanın birkaç hafta süreceğini düşünüyoruz. ABD, küçük arka bahçe toplantıları yerine, ülke çapında planlanan büyük kutlamalarla gerçekten tarihi bir 4 Temmuz'a hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Zients, Beyaz Saray'ın 4 Temmuz tatilini bir açık hava partisi ile kutlamak için aralarında askeri ve ön saf çalışanları da dahil olmak üzere bin kişiyi davet edeceğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan ABD'de bugün itibariyle, 18 yaşın üzerindeki vatandaşların yüzde 65,4'üne en az 1 doz Pfizer/BioNTech, Moderna veya Johnson & Johnson Covid-19 aşısı uygulandı. Fakat ülke genelindeki aşılama oranında ise, günlük ortalamanın 3.4 milyon doz ile zirveye ulaştığı Nisan ayından bu yana düşüş yaşandığı belirtildi.
Kaydedilen son verilerde, ABD genelinde günlük aşılama oranının yaklaşık 850 bin olduğu ifade edildi. Ayrıca ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kaiser Aile Vakfı tarafından yürütülen ulusal temsili anketlerde, ülke genelinde Covid-19'a karşı aşılanmamış yetişkinlerin önemli ölçüde genç, daha az eğitimli, Cumhuriyetçi olma ihtimalleri daha yüksek ve sigortasız kişiler olduğu belirtildi.
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