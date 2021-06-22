Son dakika: ABD'de Covid-19 aşı hedefine ulaşamayabilir!

Zients yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülke genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini Covid-19'a karşı en az bir doz ile aşılama hedefin ulaşamayabileceğini kaydetti.

Bağımsızlık Günü hedefini kaçırmasına rağmen Zients, Biden yönetiminin ülkeyi salgın öncesi normal hayata döndürmede "en yüksek beklentilerinin ötesinde başarılı olduğunu belirterek, "Tüm yetişkinlerin yüzde 70'ine en az 1 doz hedefine ulaşmanın birkaç hafta süreceğini düşünüyoruz. ABD, küçük arka bahçe toplantıları yerine, ülke çapında planlanan büyük kutlamalarla gerçekten tarihi bir 4 Temmuz'a hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.