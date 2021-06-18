Türkiye karşıtı olarak bilinen Kati Piri'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözleri! Avrupa Birliği Erdoğan hakkında ne düşünüyor?
Türkiye karşısındaki düşmanca tutumu ile tanınan eski Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Piri açıklamalarında Başkan Erdoğan için "Avrupa Birliği liderleri, alternatifinin olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN'A KARŞI DEMOKRATİK GÜÇLERİ DESTEKLEYİN"
"Erdoğan'ın ötesinde Türkiye" başlıklı makalede, AB liderlerine çağrı yapan Piri, "Dikkatinizi Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemeye çevirin" ifadelerini kullandı.
"AB LİDERLERİ, ERDOĞAN'IN ALTERNATİFİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"
AB liderlerinin, Erdoğan'ın alternatifi olmadığını düşündüğünü vurgulayan Piri, yerel seçimlerde yapılan ittifakların "Erdoğan'ı zayıflattığını" öne sürdü.
Bu durumu bir fırsat olarak gören Piri, "Brüksel, Erdoğan'ı zayıflatmak için ekonomik gücünü kullanmaya isteksiz olduğunu gösterdi. Bu, Türk Cumhurbaşkanı'nın tutumunu güçlendirme riski taşıyor." dedi.
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