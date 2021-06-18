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Türkiye karşıtı olarak bilinen Kati Piri'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözleri! Avrupa Birliği Erdoğan hakkında ne düşünüyor?

karşısındaki düşmanca tutumu ile tanınan eski Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü  Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Piri açıklamalarında Başkan Erdoğan için " liderleri, alternatifinin olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Türkiye karşıtı olarak bilinen Kati Piri'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözleri! Avrupa Birliği Erdoğan hakkında ne düşünüyor?

karşıtı bir tutum sergileyen ve düşmanca tavırlarıyla ön plana çıkan eski Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Avrupa Dış İlişkiler Konseyi için bir makale yazdı.

"ERDOĞAN'A KARŞI DEMOKRATİK GÜÇLERİ DESTEKLEYİN"

"Erdoğan'ın ötesinde Türkiye" başlıklı makalede, AB liderlerine çağrı yapan Piri, "Dikkatinizi Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemeye çevirin" ifadelerini kullandı.

"AB LİDERLERİ, ERDOĞAN'IN ALTERNATİFİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

AB liderlerinin, Erdoğan'ın alternatifi olmadığını düşündüğünü vurgulayan Piri, yerel seçimlerde yapılan ittifakların "Erdoğan'ı zayıflattığını" öne sürdü.

Bu durumu bir fırsat olarak gören Piri, "Brüksel, Erdoğan'ı zayıflatmak için ekonomik gücünü kullanmaya isteksiz olduğunu gösterdi. Bu, Türk Cumhurbaşkanı'nın tutumunu güçlendirme riski taşıyor." dedi.

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