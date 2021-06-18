Türkiye karşıtı olarak bilinen Kati Piri'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözleri! Avrupa Birliği Erdoğan hakkında ne düşünüyor?

Bu durumu bir fırsat olarak gören Piri, "Brüksel, Erdoğan'ı zayıflatmak için ekonomik gücünü kullanmaya isteksiz olduğunu gösterdi. Bu, Türk Cumhurbaşkanı'nın tutumunu güçlendirme riski taşıyor." dedi.

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