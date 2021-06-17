İniş sırasında pilotun üzerine dev örümcek düştü! "Tam da Avustralya'ya özgü bir olay"

Uçağın inişi sırasında yaşanan olayı videoya çeken yolculardan Sean Hancock, bunun tam da Avustralya'ya özgü bir olay olduğunu belirtti.

Hancock, dev örümceğin üzerine düşmesiyle pilotun bir anlık panik yaşadığını fakat uçağı indirmeyi başardığını ifade etti.