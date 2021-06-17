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İniş sırasında pilotun üzerine dev örümcek düştü! "Tam da Avustralya'ya özgü bir olay"

'nın kuzeyinde tipi küçük uçağın inişi sırasında pilotun üzerine dev avcı örümcek düştü. Uçağın inişi sırasında yaşanan olayı videoya çeken yolculardan , bunun tam da Avustralya'ya özgü bir olay olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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İniş sırasında pilotun üzerine dev örümcek düştü! Tam da Avustralya'ya özgü bir olay

Ülke basınındaki habere göre, bölgesinde 'nın üzerinde seyahat eden küçük uçağın kokpitinin tavanında dolaşan devasa örümcek iniş sırasında pilotun üzerine düştü.

Uçağın inişi sırasında yaşanan olayı videoya çeken yolculardan , bunun tam da 'ya özgü bir olay olduğunu belirtti.

Hancock, dev örümceğin üzerine düşmesiyle pilotun bir anlık panik yaşadığını fakat uçağı indirmeyi başardığını ifade etti.

Videoda gülme sesleri duyulan Hancock, "Örümceği görünce gülmeye başladım çünkü onun zararsız bir avcı örümcek olduğunu biliyordum." ifadesini kullandı.

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