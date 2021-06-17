İniş sırasında pilotun üzerine dev örümcek düştü! "Tam da Avustralya'ya özgü bir olay"
Avustralya'nın kuzeyinde Cessna tipi küçük uçağın inişi sırasında pilotun üzerine dev avcı örümcek düştü. Uçağın inişi sırasında yaşanan olayı videoya çeken yolculardan Sean Hancock, bunun tam da Avustralya'ya özgü bir olay olduğunu belirtti.
Ülke basınındaki habere göre, Kuzey Toprakları bölgesinde Kakadu Ulusal Parkı'nın üzerinde seyahat eden küçük uçağın kokpitinin tavanında dolaşan devasa örümcek iniş sırasında pilotun üzerine düştü.
Uçağın inişi sırasında yaşanan olayı videoya çeken yolculardan Sean Hancock, bunun tam da Avustralya'ya özgü bir olay olduğunu belirtti.
Hancock, dev örümceğin üzerine düşmesiyle pilotun bir anlık panik yaşadığını fakat uçağı indirmeyi başardığını ifade etti.
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