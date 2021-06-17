Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan uyarı! Kabus senaryosu gerçek mi oluyor?

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den uyarı gibi bir açıklama geldi.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve 4 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüsün varyantları ile ilgili konuşan Şahin, 'dördüncü dalga' uyarısında bulundu.