Son dakika: Fransa’dan flaş maske kararı! Zorunluluk kaldırılıyor
Son dakika haberi: Fransa'da Covid-19’a karşı uygulanan açık alanlarda maske zorunluluğu 17 Haziran Perşembe günü, gece uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 20 Haziran'dan itibaren kaldırılacağı duyuruldu. Peki ülkede kaç kişi aşı oldu? Günlük yeni vaka ve vefat sayılarında son durum ne? Detaylar haberimizde...
Son dakika haberi: Fransa'da Covid-19'a karşı uygulanan açık alanlarda maske zorunluluğu yarın, gece uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 20 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.
Fransa'da Covid-19 vaka sayının düşmesiyle birlikte tedbirlerde gevşetiliyor. Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını ancak statlar ve pazarlar gibi kalabalığın oluştuğu durumlarda maske zorunluluğun devam edeceğini açıkladı.
SALGINDA DURUM İYİYE GİDİYOR
20 Haziran'dan itibaren de saat 23.00 ile 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını kaydeden Castex, "Ülkede salgının durumu umduğumuzdan daha hızlı şekilde iyileşiyor" dedi.
SON 24 SAATTE 3 BİN 58 YENİ VAKA
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saatte 3 bin 58 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 747 bin 647'e ulaştığı bildirildi.
Son 24 saatte 45 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 607'e yükseldiği aktarıldı.
Pfızer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 46 milyon 192 bin 65 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 31 milyon 83 bin 259'una tek doz, 15 milyon 108 bin 806'sına ise iki doz aşı yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
- EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte yapılacak? Taban puanları...
- Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...
- Emeklilere son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...
- Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?
- Bankalar lav gibi patladı! Kredi faiz oranları güncellendi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...
- İşçi maaş zammı için geri sayım: 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük...
- Milyonlarca emekliye müjde! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenir?
- Türkiye EURO 2020 puan durumu canlı: Türkiye A Milli Futbol Takımı kaçıncı sırada? A Grubu fikstürü...