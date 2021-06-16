Son dakika: Fransa’dan flaş maske kararı! Zorunluluk kaldırılıyor

Pfızer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 46 milyon 192 bin 65 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 31 milyon 83 bin 259'una tek doz, 15 milyon 108 bin 806'sına ise iki doz aşı yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN