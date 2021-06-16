Körfez ülkelerinden İran'a nükleer baskısı!

İran'ın nükleer müzakerelere ciddiyetle katılması çağrısı yapılan açıklamada, Tahran'ın bölgenin istikrar ve güvenliğini daha fazla gerginliğe sokmaması istendi.

Açıklamada, KİK'in, İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili ortak çıkarlar ve istikrarın güçlendirilmesini sağlamaya yönelik, etkin bir şekilde ilgilenmeye hazır olduğu vurgulandı.

İran'ın güzel komşuluk, egemenliğe saygı, içişlerine müdahil olmama gibi ilkelere bağlı kalmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan topraklarına saldırılar düzenlediği hatırlatılarak, uluslararası toplumdan Husilerin, Suudi topraklarına füzeli ve bomba yüklü insansız hava araçlarıyla saldırılarının durdurulması için hareket etmeleri istendi.

Körfez Dışişleri Bakanlar toplantısında ayrıca, İran'ın Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de ve diğer yerlerde Arap ulusal güvenliğini tehdit eden terörist örgüt ve mezhepçi milislere destek vermeyi sürdürmesi kınandı.