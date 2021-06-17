Son dakika: Çin insanlı uzay aracı Shenzhou-12'yi fırlatıyor | Bir önceki rokette İstanbul da risk altındaydı

Basın toplantısı sırasında, fırlatmanın ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir açıklamada bulunmayan CMSA'dan ise, fırlatmanın saatine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

CMSA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo'yu taşıyacak Shenzhou-12'nin, bu gece Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yarın yerel saatle 09.22'de (TSİ 04.22) fırlatılmasının planlandığı kaydedildi.