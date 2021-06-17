Son dakika: Çin insanlı uzay aracı Shenzhou-12'yi fırlatıyor | Bir önceki rokette İstanbul da risk altındaydı
Çin, Dünya’nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna göndereceği taykonotları (Çinli astronot) taşıyacak olan insanlı uzay aracı Shenzhou-12'nin, Long March-5Y roketi ile bu gece fırlatılması planlanıyor. Öte yandan Çin'in Shenzhou-12'nin ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıkmasının ardından nereye düşeceği merak konusu oldu. Ayrıca, bir önceki rokette İstanbul da risk altındaydı İşte ayrıntılar...
Çin, Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna ilk insanlı seferini başlatmaya hazırlanıyor.
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından günün erken saatlerinde düzenlenen basın toplantısında, Çin'in ilk uzay istasyonunda görev alacak taykonotların (Çinli astronot) belirlendiği ve Çin'in ilk insanlı seferinde Nie Haisheng (56), Liu Boming (54) ve Tang Hongbo'nun (45) uzayda görev alacağı açıklanmıştı.
Taykonotların, görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için 2 uzay yürüyüşü gerçekleştireceği belirtilmişti.
Fakat uzay istasyonunun diğer bölümlerinin ne zaman fırlatılacağına dair resmi bir açıklama yapılmazken, modülün en az 10 yıl hizmet vermesi beklendiği ifade edilmişti.
Basın toplantısı sırasında, fırlatmanın ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir açıklamada bulunmayan CMSA'dan ise, fırlatmanın saatine ilişkin yeni bir açıklama geldi.
CMSA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo'yu taşıyacak Shenzhou-12'nin, bu gece Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yarın yerel saatle 09.22'de (TSİ 04.22) fırlatılmasının planlandığı kaydedildi.
Öte yandan Çin'in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor.
Ayrıca Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 29 Nisan'da fırlatılmıştı.
Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak. Aynı zamanda Çin tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı, taykonotların 6 ay kadar uzay istasyonunda yaşamasına olanak sağlanacak.
Öte yandan Çin'in Shenzhou-12'nin ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıkmasının ardından nereye düşeceği merak konusu oldu.
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