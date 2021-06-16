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Son dakika: Güney Kıbrıs'ta korkutan yangın

Son dakika haberi: ’nde (GKRY) Lefkoşa’ya bağlı Agia Marina bölgesinde yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 18 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Rum tarafında çıkan yangın, ’nden () de görüldü.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Güney Kıbrıs'ta korkutan yangın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Lefkoşa'ya bağlı Agia Marina bölgesinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisi ile hızla geniş bir alana yayıldı. Rum tarafında çıkan yangın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) de görüldü. Yangına 2 helikopter, 18 itfaiye aracı ile sivil savunma ekipleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.



KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çıkan yangın ile ilgili olarak Rum yetkililere çağrıda bulunarak, çıkan yangın adamızın ekolojik dengesini etkilediğinden her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Bakan ayrıca, yangının KKTC'ye sıçraması durumuna karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

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