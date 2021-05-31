Son dakika: İran zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını 16 kattan fazla aştı

IAEA tarafından yapılan açıklamada, İran'ın 2015 yılındaki Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) nükleer anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilen zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını 16 kattan fazla aştığı kaydedildi. IAEA, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun 22 Mayıs itibariyle yaklaşık 3,241 kilogram olduğunun tahmin edildiğini ve bu miktarın, JCPOA anlaşmasında 202,8 kilogram olarak belirlenen sınırı aştığını ifade etti.