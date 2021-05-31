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Son dakika: İran zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını 16 kattan fazla aştı

Son dakika... (), 'ın 'nın () bir parçası olarak kabul edilen zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını 16 kattan fazla aştığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: İran zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını 16 kattan fazla aştı

'nın başkenti 'da yapılan 4+1 ülkeleri arasındaki (, , , , ve ) nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ederken 'ndan (), İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını aştığına yönelik açıklama geldi.

IAEA tarafından yapılan açıklamada, İran'ın 2015 yılındaki () nükleer anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilen zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını 16 kattan fazla aştığı kaydedildi. IAEA, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun 22 Mayıs itibariyle yaklaşık 3,241 kilogram olduğunun tahmin edildiğini ve bu miktarın, JCPOA anlaşmasında 202,8 kilogram olarak belirlenen sınırı aştığını ifade etti.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarında 3 ayda bir 273,3 kilogram artış tahmin ettiklerini belirten IAEA, yüzde 60 saflığa kadar zenginleştirilmiş uranyumun miktarının 2,4 kilogram, yüzde 20 saflığındaki uranyum miktarının ise şu anda 62,8 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.
Ayrıca IAEA, İran'ın uranyum üretiminin 18 Mayıs'ta doğrulandığını, fakat İran'ın toplam stokunu hala doğrulayamadığını kaydetti.

İRAN GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPMADI

İran'ın nükleer programını detaylandıran ayrı bir raporda ise, Tahran'ın gözlemcisine, denetlenen sahalarda neden nükleer madde izlerinin keşfedildiğini açıklamada başarısız olduğu ifade edildi. IAEA Genel Direktörü 'nin raporda yer alan açıklamasında, "Aylar sonra İran, IAEA'nın tamamlayıcı denetimler gerçekleştirdiği 3 lokasyondan herhangi birinde nükleer madde parçacıklarının varlığına ilişkin gerekli açıklamayı yapmamıştır" ifadeleri kaydedildi.

IAEA'nın bulgular konusunda "derinden endişeli" olduğunu belirten Grossi, İran ile yapılan teknik görüşmelerin "beklenen sonuçları vermediğini" ifade ederek, İran'ı meydana gelen sorunları mümkün olan en kısa sürede netleştirmeye çağırdı.


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