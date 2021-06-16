16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Aşılama ve pandemi önlemleri ile koronavirüs salgınını kontrol altına alan 'da felaketler bitmek bilmiyor. Ülkede istilasından sonra şimdi de istilası yaşanıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
ABONE OL
Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Son zamanların en büyük fare istilasına karşı çaresiz kalan Avustralya'da felaketler üst üste geliyor.

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Ülkenin Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağıştan kaçan örümcekler tabiri caizse bölgeyi esir aldı. Yağış ile meydana gelen selden kaçan örümcekler kenti örümcek ağları ile kapladı.

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Yolları, tabelaları ve bazı binaları kaplayan örümcek ağları ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Bölgede yaşayan bir Reddit kullanıcısının paylaştığı kareler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede viral olan fotoğraflara sosyal medyadan binlerce yorum geldi.

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Pek çok kullanıcı, 'Fareler, sel yetmedi şimdi de örümceklerle uğraşıyoruz' yorumunu yaptı. Bölge sakinleri endişelerini dile getirirken uzmanlardan yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Ülkenin önce gelen eğitim kurumlarından Sydney Üniversitesi'nden Profesör Dieter Hochuli, ağların selden sonra ortaya çıkmasının oldukça sıradan bir durum olduğunun altını çizdi.

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

İngiliz The Sun gazetesine konuşan profesör örümceklerin bu hareketlerini açıklamak için şu ifadeleri kullandı;

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

'Bunun gibi şiddetli yağışlar sonrası örümcekler artık orada yaşayamıyor ve daha yüksek yerlere kaçıyorlar'

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Uzmanlar Doğu Gippsland'de bu hafta 50 mm'lik bir yağmur beklerken, benzer görüntülerin yine ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Aynı zamanda son yılların en büyük fare istilası ile uğraşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor.

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.

Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...

Ortalama olarak, fareler her mevsim 500'e kadar yavru doğurabiliyor. Ülkede kayıtlara geçen en kötü fare istilası 1993 yılında yaşanmıştı.

O yıl yaşanan istila yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hasara neden olmuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA