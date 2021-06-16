Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası! Dev ağlar...
Aşılama ve pandemi önlemleri ile koronavirüs salgınını kontrol altına alan Avustralya'da felaketler bitmek bilmiyor. Ülkede fare istilasından sonra şimdi de örümcek istilası yaşanıyor.
Son zamanların en büyük fare istilasına karşı çaresiz kalan Avustralya'da felaketler üst üste geliyor.
Ülkenin Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağıştan kaçan örümcekler tabiri caizse bölgeyi esir aldı. Yağış ile meydana gelen selden kaçan örümcekler kenti örümcek ağları ile kapladı.
Yolları, tabelaları ve bazı binaları kaplayan örümcek ağları ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.
Bölgede yaşayan bir Reddit kullanıcısının paylaştığı kareler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede viral olan fotoğraflara sosyal medyadan binlerce yorum geldi.
Pek çok kullanıcı, 'Fareler, sel yetmedi şimdi de örümceklerle uğraşıyoruz' yorumunu yaptı. Bölge sakinleri endişelerini dile getirirken uzmanlardan yüreklere su serpen bir açıklama geldi.
Ülkenin önce gelen eğitim kurumlarından Sydney Üniversitesi'nden Profesör Dieter Hochuli, ağların selden sonra ortaya çıkmasının oldukça sıradan bir durum olduğunun altını çizdi.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan profesör örümceklerin bu hareketlerini açıklamak için şu ifadeleri kullandı;
'Bunun gibi şiddetli yağışlar sonrası örümcekler artık orada yaşayamıyor ve daha yüksek yerlere kaçıyorlar'
Uzmanlar Doğu Gippsland'de bu hafta 50 mm'lik bir yağmur beklerken, benzer görüntülerin yine ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
Aynı zamanda son yılların en büyük fare istilası ile uğraşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor.
Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.
Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Ortalama olarak, fareler her mevsim 500'e kadar yavru doğurabiliyor. Ülkede kayıtlara geçen en kötü fare istilası 1993 yılında yaşanmıştı.
O yıl yaşanan istila yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hasara neden olmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum
- Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Türkiye Galler maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Bugün toplantı var mı? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
- Bu hafta karne verilecek mi? 2020-2021 karneler ne zaman verilecek? Online mı, yüz yüze mi alınacak?
- ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Lise tercihleri...
- Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
- KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?
- LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte başlayacak, belli oldu mu?
- EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?