Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle düzenlediği siyasi konferansta halkını gıda kıtlığına karşı uyarırken, genişletilmiş Covid-19 kısıtlamalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinde son aylarda yaşanan ekonomik sorunları çözmek üzere atılacak adımları görüşmek için siyasi bir konferans düzenledi.
Konferansın açılışında konuşan Kim, ülkede yaşanacak olası gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulunurken, halkını genişletilmiş Covid-19 kısıtlamalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
Kore Merkez Haber Ajansı da, Kim Jong Un'un Kuzey Kore'nin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği konusunda tartışma çağrısında bulunduğunu yazdı.
Haberde, Kuzey Kore liderinin Amerika Birleşik Devletleri veya Güney Kore hakkında özel bir açıklama yapmadığının altını çizdi.
DOĞAL AFETLER MAHSÜLLERİ ETKİLEDİ
Kuzey Kore'de ekonomi her geçen gün kötüye giderken, geçen yaz yaşanan yıkıcı tayfunlar ve sel felaketleri de ülkedeki mahsülleri büyük ölçüde etkiledi.
Pandemi sebebiyle diğer ülkelerle sınırlarını kapatan Kuzey Kore'de, İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin başlayan genel kurul toplantısında Kim, ülkedeki gıda kıtlığı durumunun "artık gerginleştiğini" söyleyerek yetkilileri tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmaya çağırdı.
ÜLKEDE COVİD VAKASI BİLDİRİLMEDİ
Kuzey Kore'de daha önce yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne ülkede Covid-19 vakası görülmediğini açıklamıştı.
Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore'de yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin COVID-19'a yakalanmadığını bildirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Galler maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Bugün toplantı var mı? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
- Bu hafta karne verilecek mi? 2020-2021 karneler ne zaman verilecek? Online mı, yüz yüze mi alınacak?
- ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Lise tercihleri...
- Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
- KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?
- LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte başlayacak, belli oldu mu?
- EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?
- Karneler ne zaman verilecek? Karneler okuldan mı, online mı verilecek? Soru yağmuru...
- Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran Survivor 2. eleme adayı hangi isim oldu? Dora'dan sonra...
- Borçlardan kurtulmak için fırsat! Faiz yerine enflasyon farkı olacak! Yapılandırmada son tarih...