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Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı

lideri , ülkesinin yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle düzenlediği siyasi konferansta halkını gıda kıtlığına karşı uyarırken, genişletilmiş Covid-19 kısıtlamalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinde son aylarda yaşanan ekonomik sorunları çözmek üzere atılacak adımları görüşmek için siyasi bir konferans düzenledi.

Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı

Konferansın açılışında konuşan Kim, ülkede yaşanacak olası gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulunurken, halkını genişletilmiş Covid-19 kısıtlamalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı

Kore Merkez Haber Ajansı da, Kim Jong Un'un Kuzey Kore'nin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği konusunda tartışma çağrısında bulunduğunu yazdı.

Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı

Haberde, Kuzey Kore liderinin Amerika Birleşik Devletleri veya Güney Kore hakkında özel bir açıklama yapmadığının altını çizdi.

Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı

DOĞAL AFETLER MAHSÜLLERİ ETKİLEDİ

Kuzey Kore'de ekonomi her geçen gün kötüye giderken, geçen yaz yaşanan yıkıcı tayfunlar ve sel felaketleri de ülkedeki mahsülleri büyük ölçüde etkiledi.

Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı

Pandemi sebebiyle diğer ülkelerle sınırlarını kapatan Kuzey Kore'de, İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin başlayan genel kurul toplantısında Kim, ülkedeki gıda kıtlığı durumunun "artık gerginleştiğini" söyleyerek yetkilileri tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmaya çağırdı.

Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı

ÜLKEDE COVİD VAKASI BİLDİRİLMEDİ

Kuzey Kore'de daha önce yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne ülkede Covid-19 vakası görülmediğini açıklamıştı.

Doğal afetler mahsülleri etkiledi! Kim'den 'kıtlık' uyarısı

Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore'de yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin COVID-19'a yakalanmadığını bildirmişti.

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