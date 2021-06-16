Aşı olana ödül olmayana ceza! Yetkililer harekete geçti
Son dakika haberine göre; Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla mücadele için bilim insanları aşılar geliştirdi. Bazı kişiler aşı olmaya karşı olunca yetkililer yeni ikna arayışlarına girdi. Kimi aşı olana ödül, kimi de aşı olmayan kişilere ceza uygulamasına geçti. İşte dünyanın dört bir yanında alınan ilginç kararlar.
Ev fiyatlarının en pahalı olduğu ülkelerden biri olan Hong Kong'da aşılama oranlarının düşmeye başlaması üzerine özel bir piyango çekilişi tertiplendi. Çekiliş ile iki doz aşı yaptıranlardan bir kişiye 1 milyon 400 bin dolar değerinde bir ev hediye edilecek. Ayrıca 20 kişiye de on beşer bin dolar teselli ikramiyesi verilecek. Sırbistan'da da nakit ödeme yapılacak.
HER AY BİR İNEK
Türkiye gazetesinin haberine göre; Filipinler'in Las Piñas bölgesinde temmuz ayından itibaren her ay, 10 aşılı sakin, her biri 100 dolardan fazla değere sahip bir geçim paketi kazanacak. Bu da aşırı yoksullar için küçük bir servet. Ayrıca aralık ayında ev, arsa ve iki motosiklet için büyük bir çekiliş gerçekleştirilecek. Ülkenin Pampanga eyaletindeki San Luis kasabasında ise belediye, her ay bir inek çekilişi düzenleyecek.
AV TÜFEĞİ HEDİYE
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde, 20 Haziran'da yapılacak çekilişte aşı olanlara toplam 1 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. Ödüller arasında 10 adet av tüfeği de var.
AŞI YOKSA MAAŞ DA YOK
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ise aşı olmak istemeyen kişilere 5 milyon rupiye (350 dolar) kadar para cezası kesiliyor. Hindistan'ın Pencap bölgesinde aşı olmayanların sim kartları alınıyor, Sindh eyaletinde devlet memurlarının maaşları ödenmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
- KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?
- LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte başlayacak, belli oldu mu?
- EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli mi?
- Karneler ne zaman verilecek? Karneler okuldan mı, online mı verilecek? Soru yağmuru...
- Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran Survivor 2. eleme adayı hangi isim oldu? Dora'dan sonra...
- Borçlardan kurtulmak için fırsat! Faiz yerine enflasyon farkı olacak! Yapılandırmada son tarih...
- EDHO Kimsesiz Doğan öldü mü, neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı? Üzücü haber...
- Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? 2. doz aralığı nedir?
- Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...
- Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...
- Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...