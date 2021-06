Aşı olana ödül olmayana ceza! Yetkililer harekete geçti

HER AY BİR İNEK

Türkiye gazetesinin haberine göre; Filipinler'in Las Piñas bölgesinde temmuz ayından itibaren her ay, 10 aşılı sakin, her biri 100 dolardan fazla değere sahip bir geçim paketi kazanacak. Bu da aşırı yoksullar için küçük bir servet. Ayrıca aralık ayında ev, arsa ve iki motosiklet için büyük bir çekiliş gerçekleştirilecek. Ülkenin Pampanga eyaletindeki San Luis kasabasında ise belediye, her ay bir inek çekilişi düzenleyecek.