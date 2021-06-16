Aşı olana ödül olmayana ceza! Yetkililer harekete geçti

Ev fiyatlarının en pahalı olduğu ülkelerden biri olan Hong Kong'da aşılama oranlarının düşmeye başlaması üzerine özel bir piyango çekilişi tertiplendi. Çekiliş ile iki doz aşı yaptıranlardan bir kişiye 1 milyon 400 bin dolar değerinde bir ev hediye edilecek. Ayrıca 20 kişiye de on beşer bin dolar teselli ikramiyesi verilecek. Sırbistan'da da nakit ödeme yapılacak.