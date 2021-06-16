16 Haziran 2021, Çarşamba
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Aşı olana ödül olmayana ceza! Yetkililer harekete geçti

Son dakika haberine göre; Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla mücadele için bilim insanları aşılar geliştirdi. Bazı kişiler aşı olmaya karşı olunca yetkililer yeni ikna arayışlarına girdi. Kimi aşı olana ödül, kimi de aşı olmayan kişilere ceza uygulamasına geçti. İşte dünyanın dört bir yanında alınan ilginç kararlar.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Aşı olana ödül olmayana ceza! Yetkililer harekete geçti

Ev fiyatlarının en pahalı olduğu ülkelerden biri olan 'da aşılama oranlarının düşmeye başlaması üzerine özel bir piyango çekilişi tertiplendi. Çekiliş ile iki doz aşı yaptıranlardan bir kişiye 1 milyon 400 bin dolar değerinde bir ev hediye edilecek. Ayrıca 20 kişiye de on beşer bin dolar teselli ikramiyesi verilecek. 'da da nakit ödeme yapılacak.

HER AY BİR İNEK
gazetesinin haberine göre; 'in bölgesinde temmuz ayından itibaren her ay, 10 aşılı sakin, her biri 100 dolardan fazla değere sahip bir geçim paketi kazanacak. Bu da aşırı yoksullar için küçük bir servet. Ayrıca aralık ayında ev, arsa ve iki motosiklet için büyük bir çekiliş gerçekleştirilecek. Ülkenin eyaletindeki kasabasında ise belediye, her ay bir inek çekilişi düzenleyecek.

AV TÜFEĞİ HEDİYE
'nin eyaletinde, 20 Haziran'da yapılacak çekilişte aşı olanlara toplam 1 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. Ödüller arasında 10 adet av tüfeği de var.

AŞI YOKSA MAAŞ DA YOK
'nın başkenti 'da ise aşı olmak istemeyen kişilere 5 milyon rupiye (350 dolar) kadar para cezası kesiliyor. 'ın bölgesinde aşı olmayanların sim kartları alınıyor, eyaletinde devlet memurlarının maaşları ödenmiyor.

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