Son dakika | Önemli zirve öncesi Yunanistan'dan diyalog çağrısı!
Bugün NATO zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşme öncesinde, Miçotakis Fransız basınına konuştu. Türkiye ile ilişkilere dair olumlu mesajlar verip "Ayrılıkları barışçıl yollardan çözmeliyiz. " ifadelerini kullandı.
Yunan Başbakanı Miçotakis, iki ülke arasındaki en büyük görüş ayrılığının deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu belirterek, "Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız" dedi.
NATO'NUN DA YARARINA
İki ülkenin ortak ekonomik çıkarlarının bulunduğunu ve bu alanda işbirliği yapabileceklerini vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesidir. Ayrılıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması, NATO'nun da yararınadır" ifadelerini kullandı. Miçotakis, "Yunanistan ve Kıbrıs'a (Rum kesimi) karşı Doğu Akdeniz'de ne yaşanıyorsa, bunun Türkiye'nin AB ile ilişkilerine etkisi oluyor. Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır" şeklinde konuştu.
Sığınmacılar konusunda ise Yunanistan'ın binlerce sığınmacıyı zorla Türkiye'ye geri ittiğini inkâr eden Miçotakis şunları söyledi: "Geri itmeler yok. Ancak işimiz sınırlarımızı korumak. Sınırlarımızı korumak için de elimizdeki tüm araç ve imkânları kullanıyoruz. Meriç'teki polislerimiz ve sahil güvenlik güçlerimiz, sığınmacıları karşılama heyeti ya da turist bürosu değil."
'EGE'DE TÜRK-YUNAN BOTLARI KARŞI KARŞIYA'
Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesi verdiği ılımlı mesajlara karşılık, dün Türk ve Yunan botları Ege'de karşı karşıya geldi. Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin, dün sabah erken saatlerde Midilli Adası'nın doğusunda, Yunan Sahil Güvenlik teknesini 'rahatsız ettiği' ve Yunan teknesinde küçük çaplı hasar meydana geldiği ileri sürüldü. Yunan medyası ise, olayın Yunan karasuları içinde yaşandığını, iki teknenin bir süre birbirlerine çok yakın mesafede yüzdükten sonra Türk Sahil Güvenlik teknesinin, Yunan teknesine "dokunduğunu" iddia etti. Türkiye'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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