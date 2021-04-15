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Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan ile Başkan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek

Bizi Takip EtYunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiasın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peloninin Dendiasın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine dikkat çekti.

Atina'nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni'nin şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dendias, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile TSİ 15.00'te bir araya gelecek. Dendias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSİ 18.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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