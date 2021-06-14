Rusya'dan ABD'ye karşı flaş hamle! Denizaltılar vurulacak
ABD ve Rusya arasındaki Karadeniz çıkmazında yeni adımlar atıldı. Rus bası ABD, NATO ve İngiltere'ye karşı uygulanması gereken planları sıraladı. Rusya'ya gözdağı için gönderilen denizaltıların Rus savaş jetleriyle vurulması bekleniyor.
Karadeniz'de artan gerginlik sonrasında ABD ve Rusya'nın karşılıklı hamlelerine bir yenisi daha eklendi. ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planları yaptığı ortaya çıktı. Rus basını uygulamaya konulması düşünülen planların detaylarını bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri, Rus donanmasına karşı F-35 savaş uçaklarını kullanmayı planlıyor. ABD ordusuna göre, bugün Rus filosuna karşı koymanın en etkili yolu bu.
The National Interest tarafından sağlanan bilgilerden de anlaşılacağı gibi, Rus Donanması Baltık Filosu'nun gemileri, ABD Hava Kuvvetleri, Polonya ve Norveç'in F-35 avcı uçaklarının saldırıları ile bastırılabilir.
Bu savaş uçakları, Tomahawk füzeleri vuruş mesafesindeyse Amerikan savaş gemileri için hedef bulmak için de kullanılabilir.
Avrupa harekat sahasında Rusya ile büyük çaplı çatışmalar olması durumunda, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Moskova'ya karşı koymak için (nükleer olmayan) cephaneliklerinin tamamını kullanacak.
Danimarka, Polonya ve Norveç Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-35 avcı uçakları, Baltık Denizi'ndeki Rus savaş gemilerini takip edebilecek ve koordinatlarını saldırı için Amerikan savaş gemilerine iletebilecek
Rus analistler, Rus ordusunun modern hava ve füze savunma sistemleriyle donanmış olduğuna ve ABD'den gelen saldırının neredeyse kesinlikle püskürtülebileceğine inanıyor.
RUS DONANMASINA KARŞI RADİKAL YÖNTEMLER
ABD ordusu, Rus denizaltıları ve onların "görünmez olma" özellikleri ile başa çıkmak için radikal bir yöntem önererek, her Rus denizaltısının tam konumunu bildiğine dair daha önceki iddiaları yalanladı.
Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri, Rus denizaltılarını izlemek ve denizaltıların hareketi üzerinde tam kontrol sağlamak adına tam konumlarını hesaplamak için devasa bir uçak ağı kullanmayı planlıyor.
Aslında, Amerikan medyasının ABD Donanması'nın askeri temsilcilerine atıfta bulunarak belirttiği gibi, bugün ABD Donanması ve keşif uçakları tüm Rus denizaltılarını kontrol etme yeteneğine sahip değil ve bu nedenle uçak ağının kullanımı Rus denizaltılarına karşı çok daha geniş fırsatlar sunacak.
Rus Donanması kısa süre önce Kuzey Atlantik Okyanusu'nda büyük ölçekli denizaltı tatbikatları yapmaya başladığında, Avrupa başkentlerinde alarm zilleri çaldı.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, en büyük deniz kuvvetlerine sahip ülkeler - İngiltere ve Norveç - Amerikan P-8 programına katılmayı seçtiler.
Diğer Avrupalı Müttefikler yerel bir çözüm aramayı tercih ediyor ancak büyüyen denizaltı tehdidine, yeni bir Avrupa denizaltısavar uçağı piyasaya çıkana kadar geçici bir müdahalenin gerekli olacağını anladılar.
Bu geçici çözümün sağlanması için Ocak 2020'de bir teklif talebi gönderildi ve görünüşe göre kazanan belli oldu.
Washington,ilk olarak ortaya çıkan denizaltı tehdidini ortadan kaldıracak, ikinci olaraksa ABD Donanması üzerindeki baskıyı azaltacak.
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