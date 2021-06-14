14 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

kapsamında 'ye giden Başkanı , 'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüştü. basınında yer alan habere göre, , Kraliyet Protokolünü ihlal etti. Öte yandan Biden görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, " bana annemi hatırlattı." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
ABONE OL
Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

ABD Başkanı Joe Biden ve Eşi Jill Biden, İngiltere'deki G7 Liderler Zirvesi'nin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesi'nde bir araya gelmişti.

Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

Başkan Biden ve eşi yerel saatle 17.00'de vardıkları Windsor Kalesi'nde gerçekleşen resmi törenin ardından Kraliçe ile çay içmişti.

Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

Biden Kraliçe ile görüşmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, "Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" dedi.

Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşmelerinin ardından 95 yaşındaki Kraliçe'yi Beyaz Saray'a davet etti.

Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

Göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirerek İngiltere'ye gelen Biden ve eşi, Londra Heathrow Havalimanı'ndan NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

KRALİYET PROTOKOLÜNÜ İHLAL ETTİ İDDİASI
ABD Başkanı Biden Cornwall'daki bir G7 akşam yemeği etkinliğine katılırken, Kraliyet Protokolünü ihlal ettiği bildirildi.

Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

İngiltere basınına göre, Biden'ın G7 akşam yemeğine katıldığı sırada Kraliyet ailesinden sonra gelmesi ile Kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtildi.

Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

Biden ve eşinin bahsi geçen protokole, Kraliçe'nin oğlu Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi, Kate'ten 5 dakika sonra geldiği iddia edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA