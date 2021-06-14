Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı
G7 Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'ye giden ABD Başkanı Joe Biden, Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüştü. İngiliz basınında yer alan habere göre, Biden, Kraliyet Protokolünü ihlal etti. Öte yandan Biden görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden ve Eşi Jill Biden, İngiltere'deki G7 Liderler Zirvesi'nin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesi'nde bir araya gelmişti.
Başkan Biden ve eşi yerel saatle 17.00'de vardıkları Windsor Kalesi'nde gerçekleşen resmi törenin ardından Kraliçe ile çay içmişti.
Biden Kraliçe ile görüşmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, "Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.
Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" dedi.
Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşmelerinin ardından 95 yaşındaki Kraliçe'yi Beyaz Saray'a davet etti.
Göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirerek İngiltere'ye gelen Biden ve eşi, Londra Heathrow Havalimanı'ndan NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.
KRALİYET PROTOKOLÜNÜ İHLAL ETTİ İDDİASI
ABD Başkanı Biden Cornwall'daki bir G7 akşam yemeği etkinliğine katılırken, Kraliyet Protokolünü ihlal ettiği bildirildi.
İngiltere basınına göre, Biden'ın G7 akşam yemeğine katıldığı sırada Kraliyet ailesinden sonra gelmesi ile Kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtildi.
Biden ve eşinin bahsi geçen protokole, Kraliçe'nin oğlu Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi, Kate'ten 5 dakika sonra geldiği iddia edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!
- Muğla'da son dakika deprem! 14 Haziran 2021 Muğla depremi şiddeti ve merkez üssü! Son depremler listesi...
- Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
- BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı
- Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?
- KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...
- KPSS başvuru son gün: 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?
- John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır?