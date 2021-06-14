Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'dan önemli mesaj: NATO ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

"Türkiye hem ABD hem de Polonya için kilit bir müttefiktir. Bunun kanıtlarından biri de Başkan Biden'ın Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi için planlanan tek ikili görüşmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme olmasıdır.