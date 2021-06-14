İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kimse Çin'le yeni bir soğuk savaş istemiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirve için NATO karargahına gelişinde yaptığı açıklamada, "Çin ile fırsatlar var. Çin ile iklim değişikliği ve silahların kontrolü konusunda çalışmalıyız ancak Çin'in askeri güçlenmesi, artan etkisi ve zorlayıcı tavırları da güvenliğimiz bakımından bazı sınamaları ortaya koyuyor. Bunlara İttifak olarak birlikte eğilmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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