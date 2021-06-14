14 Haziran 2021, Pazartesi
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kimse Çin'le yeni bir soğuk savaş istemiyor

'ya atıfta bulunan Başbakanı , "Bugün masanın etrafındaki hiç kimsenin 'le yeni bir soğuk savaşa girmek istediğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kimse Çin'le yeni bir soğuk savaş istemiyor

Johnson, kapsamında 'nın başkenti 'de yaptığı açıklamada, ulusunun için "yeni bir stratejik düşünce" haline geldiğini ancak aynı zamanda katılım için fırsatlar olacağını belirtti.

, "Bugün masanın etrafındaki hiç kimsenin Çin'le yeni bir soğuk savaşa girmek istediğini düşünmüyorum." dedi.

'yla ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Johnson, ilişkilerin gelişeceğinden her zaman umutlu olduğunu ancak şimdiye kadar açısından oldukça hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri de zirve için NATO karargahına gelişinde yaptığı açıklamada, "Çin ile fırsatlar var. Çin ile iklim değişikliği ve silahların kontrolü konusunda çalışmalıyız ancak Çin'in askeri güçlenmesi, artan etkisi ve zorlayıcı tavırları da güvenliğimiz bakımından bazı sınamaları ortaya koyuyor. Bunlara İttifak olarak birlikte eğilmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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