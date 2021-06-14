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Rusya'yı küplere bindirecek karar! Ukrayna NATO'ya katılıyor

Son dakika haberi... Rusya'nın büyük tehlike olarak gördüğü 'nın 'ya katılma olasılığı gerçek oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ukrayna'nın NATO'ya katılacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Rusya'yı küplere bindirecek karar! Ukrayna NATO'ya katılıyor

'nın başkenti 'de gerçekleştirilen zirvesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı ile NATO zirvesi öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NATO üyelerinin Ukrayna'yı somut kararlarla desteklemesinin zamanı olduğunu belirtti.

Zirve öncesi Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açık bir perspektifin önemini vurguladığını aktaran Zelenskiy, ayrıca savunma alanında iş birliğini de görüştüklerini dile getirdi.

ZELENSKIY-STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüşmüştü.

Görüşme sonrasında Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep ettiği belirtilmişti.

Zelenskiy NATO üyeliğinin Rusya'ya verilmiş gerçek bir mesaj olacağını ifade ederek, "NATO, Donbass'taki savaşı sona erdirmenin "tek yolu"." ifadelerini kullanmıştı.

'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.

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