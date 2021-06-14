14 Haziran 2021, Pazartesi
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Endonezya'da 'Delta' varyantı görüldü! Tedbirler artırıldı

, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak 'da görülen "" varyantına rastlandığını duyurdu. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Birimi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yaptığı açıklamada, varyantın yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Endonezya'da 'Delta' varyantı görüldü! Tedbirler artırıldı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk kez Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantının tespit edildiği 28 vaka görüldü.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Birimi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yaptığı açıklamada, varyantın yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Tarmizi, bu kapsamda geniş kapsamlı test faaliyetlerinin devreye sokulacağını ifade etti.

Kovid-19 vaka sayılarında hızlı bir artışın görüldüğü Endonezya'nın Doğu Java Eyaleti'ne bağlı Kudus bölgesinde 7 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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