Alman yarbaydan Türk SİHA'sı itirafı! Alman ordusu kendisini yeterince korumayı başaramazdı

'KENDİMİZİ KORUYAMAZDIK' İTİRAFI

Akşam gazetesinin haberine göre, "Alman ordusu böylesi silah sistemlerinin karşısına çıkmış olsa, kendisini yeterince korumayı başaramazdı. Almanya bu konuda çok da kötü sayılmaz, ancak geleceğin savaş teknolojileri, hızına erişilmesi zor bir ivmeyle gelişmeye devam ediyor. Alman ordusunun da bu hıza ayak uydurabilmesi gerekir. Alman ordusu böylesi silah sistemlerinin karşısında çıkmış olsa, kendisini yeterince korumayı başaramazdı." dedi.