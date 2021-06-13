200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti! 15 atom bombasına eş değer
Uluslararası bilim insanlarından oluşan 50 kişilik bir ekip, Hindistan’ın Himalaya Dağları'nda 7 Şubat’ta meydana gelen buzul felaketinin sebeplerini araştırarak sonuç raporunu paylaştı. 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu felakette, 27 milyon metreküp buz ve kayalardan oluşan çığın serbest düşüşle vadiye çarptığı ve 15 atom bombasına eşdeğer enerjinin serbest kaldığı belirtildi.
Hindistan'ın Chamoli bölgesi civarında Himalaya Dağları arasındaki vadide meydana gelen buzul felaketinin ardından 50 bilim insanı, felaketinin sebeplerini araştırdı.
Uydu görüntüleri, sismik kayıtlar, sayısal model sonuçları ve görgü tanığı videolarından oluşan araştırma sonucuna göre; dağ sırasında bulunan Ronti Zirvesi'nden 500 metre genişliğinde ve 180 metre kalınlığında dev kayanın üstündeki buzulla birlikte koparak, heyelanı meydana getirdiği tespit edildi.
Olay sırasında vadide bulunan ve milyonlarca dolar harcanan 2 ayrı baraj inşaatı hasar gördü.
Araştırmaya göre, yaklaşık 27 milyon metreküp kütlenin serbest düşüşle vadide heyelanı yarattığı ifade edildi. Kütle vadiye çarptığında ise 15 Hiroşima atom bombasına eşdeğer bir enerjinin serbest kaldı.
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