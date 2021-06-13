200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti! 15 atom bombasına eş değer

Raporda "Kaya ve buz çığı, hızla >20 metre çapında kayalar taşıyan ve vadi tabanından 220 metre yüksekliğe kadar vadi duvarlarını aşındıran olağanüstü büyük ve hareketli bir enkaz akışına dönüştü" denildi.

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