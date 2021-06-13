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Dünya Türk SİHA'larına hayran kaldı! ABD ve Almanya'dan flaş itiraf

Türkiye'nin Avrupa'ya satışına başladığı SİHA'lar manşetlerden inmiyor. Libya ve Karabağ'daki savaşlarda Rus savunma sistemlerini parçalayan Türk SİHA'ları, Wall Street Journal gazetesi tarafından yeniden gündeme taşındı. SİHA'nın zırhlı araçlarla kalmayarak savunma sistemlerini de yok edebildiği belirtilirken "gelecekte çatışmaların kaderini değiştirecek" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 13.06.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 11:15
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Dünya Türk SİHA'larına hayran kaldı! ABD ve Almanya'dan flaş itiraf

ABD'li medya kuruluşu Wall Street Journal'dan sonra Alman medyası da Türkiye'nin ileri teknoloji dronelarının dengeleri nasıl değiştirdiğini yazdı. Lazer güdümlü füzelerin altının çizildiği haberde, Bayraktar TB2'nin kaderini değiştirdiği savaşlara yer verildi.

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Dünya Türk SİHA'larına hayran kaldı! ABD ve Almanya'dan flaş itiraf

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Polonya Savunma Bakanlığı'nın neden Bayraktar TB2'nin tedarik edilmesine karar verdiği sorusuna Bakan Błaszczak, "Benim amacım Polonya Ordusunu modernize ederek ülke savunmamızı süreklilik içerisinde geliştirmek. Bu anlaşma sayesinde Polonya çatışma alanlarında ve savaşlarda kanıtlanmış çok etkili bir insansız hava aracına sahip olacak." dedi.

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Dünya Türk SİHA'larına hayran kaldı! ABD ve Almanya'dan flaş itiraf

"Envanterimize dahil edilecek olan 24 adet insansız hava aracı, 4 grup halinde tedarik edilecek" diyen Błaszczak, 24 uçağın 2022-2024 arası teslim edileceğini söyledi.

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Dünya Türk SİHA'larına hayran kaldı! ABD ve Almanya'dan flaş itiraf

STANDART BİR ÜRÜN DEĞİL

"Tedarik edilecek olan Bayraktar TB2'ler ise Polonya Silahlı Kuvvetlerine hem keşif hem de saldırı gücü olarak büyük bir caydırıcılık sağlayacak." diyen Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, "Standart bir ürün değil, ihtiyaçlarımıza özel üretilmiş bir ürün alacağız." dedi.

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Dünya Türk SİHA'larına hayran kaldı! ABD ve Almanya'dan flaş itiraf

"TB2 alımı, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ihtiyaçlarının bir sonucudur" diyen Bakan Błaszczak, "Polonya Savunma Sanayii, halihazırda Polonya Silahlı Kuvvetlerinin İHA filosunun büyümesini sağladı" dedi ve ekledi: