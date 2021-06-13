Dünya Türk SİHA'larına hayran kaldı! ABD ve Almanya'dan flaş itiraf

STANDART BİR ÜRÜN DEĞİL

"Tedarik edilecek olan Bayraktar TB2'ler ise Polonya Silahlı Kuvvetlerine hem keşif hem de saldırı gücü olarak büyük bir caydırıcılık sağlayacak." diyen Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, "Standart bir ürün değil, ihtiyaçlarımıza özel üretilmiş bir ürün alacağız." dedi.