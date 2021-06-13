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Dünya Türk SİHA'larına hayran kaldı! ABD ve Almanya'dan flaş itiraf
Türkiye'nin Avrupa'ya satışına başladığı SİHA'lar manşetlerden inmiyor. Libya ve Karabağ'daki savaşlarda Rus savunma sistemlerini parçalayan Türk SİHA'ları, Wall Street Journal gazetesi tarafından yeniden gündeme taşındı. SİHA'nın zırhlı araçlarla kalmayarak savunma sistemlerini de yok edebildiği belirtilirken "gelecekte çatışmaların kaderini değiştirecek" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 13.06.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 11:15
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