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Papa Franciscus'tan flaş itiraf: Krizdeyiz

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Devlet Başkanı , kiliselerin cinsel istismar olayları nedeniyle krizde olduğunu belirtti. Papa, bu suçlar karşısında kayıtsız kalınamayacağını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Papa Franciscus'tan flaş itiraf: Krizdeyiz

Fransız La Croix gazetesinin haberine göre Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, istifasını kabul etmediği 'nın Başpiskoposu Kardinal 'a 10 Haziran tarihli 3 sayfalık mektup gönderdi.

Papa, mektubunda, herkesin kiliselerdeki cinsel istismar olaylarını reddettiği ancak bunları kabul etmekten başka yol olmadığını belirtti.

PAPA: KRİZDEYİZ!

Bu suçlar karşısında kayıtsız kalınamayacağını aktaran Papa, Marx'a hitaben, "Kriz sürecinden geçtiğini söylüyorsun. Bu süreçten sadece sen geçmiyorsun. Kiliseler, cinsel istismar olayları yüzünden krizde. Bugün kiliseler bu krizi üstlenmeden ileriye doğru gidemez." ifadesini kullandı.

Papa, her piskoposun bu konuda sorumluluğunu üstlenmesi ve yapması gerekenler üzerinde düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Cinsel istismar olayları karşısında kiliselerin reforme edilmesi gerektiğini ifade eden Papa, bu krizi kabul etmemenin tehlike oluşturacağını dile getirdi.

Papa, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx'ın bu isteğini kabul etmemişti.

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