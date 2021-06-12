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ABD ile Rusya arasında gerilim! Vladimir Putin'den flaş sözler

Rusya Devlet Başkanı yaptığı açıklamasında Rusya- ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti. Putin ayrıca ile arasında bir karşılaştırma yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarında 'a uydu sistemleri satacaklarına yönelik iddialara da yanıt verdi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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ABD ile Rusya arasında gerilim! Vladimir Putin'den flaş sözler

Rusya Devlet Başkanı , Başkanı 'ın eski Başkan 'tan daha "öngörülebilir" biri olduğunu dile getirerek Rusya-ABD ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

TRUMP İLE KARŞILAŞTIRDI

16 Haziran'da Biden ile yapacağı görüşme öncesinde Amerikan NBC kanalına bir röportaj veren Putin, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri ve görüşme öncesi beklentilerini anlattı. Tamamı 14 Haziran'da yayınlanacak röportajın kısmen yayınlanan bölümlerinde, Putin'in Biden'la ilgili değerlendirmelerine ve Trump'la mukayesesine yer verildi.

BIDEN DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR

Biden'ın Trump'tan daha "öngörülebilir" bir isim olduğunu ifade eden Putin, "Trump, renkli bir kişi, hoşlanırsınız veya hoşlanmazsınız. Kendisi ABD müesses nizamından gelmedi, daha önce zor zamanların politikalarının da bir parçası değildi. Fakat Bay Trump, oldukça sıra dışı ve yetenekli biri yoksa zaten ABD Başkanı olamazdı." değerlendirmesini yaptı. Putin, buna karşılık Biden'ın hayatının büyük bölümünü siyaseti içinde geçirdiğini belirtti.

Biden ile pek çok konu başlığını kapsamlı şekilde görüşeceklerini söyleyen Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Biden'ın daha önce kendisi hakkında "katil" ifadesini kullandığı hatırlatılan Putin, bu ifadeye takılmadığını, bu tür suçlamaların "Hollywood maçoluğu" olduğunu aktardı.

"RUSYA, İRAN'A UYDU SİSTEMLERİ SATMAYA HAZIRLANIYOR" İDDİASINI YALANLADI

Putin, dün gazetesinde yer alan ve "Moskova'nın Tahran'a uydu sistemleri satmaya hazırlandığı" yönündeki bir iddiayı içeren haberine tepki gösterdi. Putin, Rusya'nın 'ın 'daki potansiyel askeri hedefleri izleyebilmesini sağlamak için İran'a gelişmiş uydu sistemleri tedarik etmeye hazırlandığı şeklindeki iddiayı, "Bunlar yalan haberler, en azından bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Anlamsız ve çöp." sözleriyle değerlendirdi.

BEYAZ SARAY: BİDEN TEK BAŞINA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Diğer yandan Beyaz Saray, yazılı bir açıklama yaparak, 16 Haziran'daki Putin görüşmesinin ardından Biden'ın tek başına bir basın konferansı düzenleyeceğini ve görüşmeyi değerlendireceğini bildirdi.

Biden ile Putin, 16 Haziran günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek ve iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele alacak.

Biden-Putin görüşmesine ilişkin flaş açıklama! BİDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA!
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