ABD ile Rusya arasında gerilim! Vladimir Putin'den flaş sözler

BIDEN DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR

Biden'ın Trump'tan daha "öngörülebilir" bir isim olduğunu ifade eden Putin, "Trump, renkli bir kişi, hoşlanırsınız veya hoşlanmazsınız. Kendisi ABD müesses nizamından gelmedi, daha önce zor zamanların politikalarının da bir parçası değildi. Fakat Bay Trump, oldukça sıra dışı ve yetenekli biri yoksa zaten ABD Başkanı olamazdı." değerlendirmesini yaptı. Putin, buna karşılık Biden'ın hayatının büyük bölümünü Washington siyaseti içinde geçirdiğini belirtti.