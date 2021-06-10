ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: 500 milyon dozluk Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısı...

ABD Başkanı Joe Biden G7 Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, ABD'nin ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 ülkeye bağışlamak üzere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı satın alacağını duyurdu.

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