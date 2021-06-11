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ABD koronavirüsten daha kötüsünü yaşayabilir! Korona salgını bitmeden yeni uyarı geldi

Baş Direktör Yardımcısı Schuchat yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına benzer bir durumun ilerleyen dönemlerde yaşanması ihtimaline karşı tutarlı ve uzun vadeli yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı. Schuchat, Kovid-19’un daha bulaşıcı yeni varyantlarına karşı ise hala dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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ABD koronavirüsten daha kötüsünü yaşayabilir! Korona salgını bitmeden yeni uyarı geldi

(CDC) Baş Direktör Yardımcısı Schuchat, tutarlı ve uzun vadeli halk sağlığı finansmanı olmadan 'nin bir sonraki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri salgına yine hazırlıksız yakalanacağı konusunda uyardı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANILDI

adlı haber sitesine verdiği röportajda Schuchat, halk sağlığı altyapısına yıllarca yetersiz yatırım yapılması nedeniyle ABD'nin Kovid-19 salgınına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Schuchat, halk sağlığı kurumlarının acil durum fonları ile Kovid-19 virüsüyle mücadele edebildiğine dikkati çekerek, "Buradaki kritik ders, bir sonraki benzeri salgın için sadece acil durumlara yanıt vermekle kalmayıp halk sağlığına büyük ölçüde yatırım yapma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MEVCUT YATIRIMLAR SÜRDÜRÜLMEZSE...

Bunun büyük bir iş olduğunu vurgulayan Schuchat, halk sağlığı üzerine mevcut yatırımlar sürdürülmezse gibi benzer durumlarda ülkenin aynı hataları tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

ANİ TALEP ARTIŞINA KARŞI...

CDC'de 6 yılı baş direktör yardımcılığı olmak üzere 33 yıldır görev yapan Schuchat, Kovid-19'un öğrettiği diğer önemli bir dersin de salgın sırasında ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu ekipman ve vantilatör gibi malzemelerin ani talep artışına karşı üretimde yeterli donanıma sahip olunmadığının anlaşıldığını kaydetti.

YENİ VARYANTLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Schuchat, virüsle mücadelede vaka artışı ve hastaneye kaldırmalar bakımından ABD'nin şu an iyi durumda bulunduğunu da belirterek, öte yandan Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni varyantlarına karşı ise hala dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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