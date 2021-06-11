ABD koronavirüsten daha kötüsünü yaşayabilir! Korona salgını bitmeden yeni uyarı geldi

ANİ TALEP ARTIŞINA KARŞI...

CDC'de 6 yılı baş direktör yardımcılığı olmak üzere 33 yıldır görev yapan Schuchat, Kovid-19'un öğrettiği diğer önemli bir dersin de salgın sırasında ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu ekipman ve vantilatör gibi malzemelerin ani talep artışına karşı üretimde yeterli donanıma sahip olunmadığının anlaşıldığını kaydetti.