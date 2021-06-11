Son dakika: 60 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe atılacak! ABD'de gündemi sarsacak açıklamalar

ÜRETİM DURDURULMUŞTU



Nisan ayında Baltimore tesislerinde yaklaşık 15 milyon doz Covid-19 aşısının, 2 maddenin karıştırılması nedeniyle ziyan olduğu itiraf edilmişti. Olayın ardından söz konusu tesisteki üretim durdurulmuştu. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan tesisin yeniden açılıp açılmayacağına henüz karar verilmezken, FDA daha önce yaptığı açıklamada, tesis kayıtlarının ve üretici tarafından gerçekleştirilen kalite testlerinin sonuçlarının kapsamlı bir incelemesini yaptığını söylemişti.



ABD'de şimdiye dek uygulanan Johnson&Johnson aşıları, Baltimore'daki tesiste değil, Hollanda'daki fabrikada üretilmişti.