Son dakika: İdlib'e havadan ve karadan saldırı: Çok sayıda ölü var
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 13 sivil yaralandı. Yaralanan 13 sivil çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
15 Farklı noktaya 80'den fazla füze ile vuruldu. Saldırılarda HTŞ Sözcüsü Ebu Halid Şam'da hayatını kaybetti.
Saldırınların artması üzerine bölgede bulunan siviller evlerini boşaltarak Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı.
İdlib'de son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor.
2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
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