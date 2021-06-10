Son dakika: İdlib'e havadan ve karadan saldırı: Çok sayıda ölü var

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye, Mozara, Belyun, Fattira ve Keferavid köylerine hava saldırı düzenledi. Esad birlikleri de İdlib'in güneyini topçu ateşine tuttu.