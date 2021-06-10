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Son dakika: İdlib'e havadan ve karadan saldırı: Çok sayıda ölü var

'de rejimi ve İran destekli terörist grupların, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 13 sivil yaralandı. Yaralanan 13 sivil çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika: İdlib'e havadan ve karadan saldırı: Çok sayıda ölü var

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin 'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden 'in güneyindeki Cebel Zaviye, Mozara, Belyun, ve Keferavid köylerine hava saldırı düzenledi. Esad birlikleri de İdlib'in güneyini topçu ateşine tuttu.

15 Farklı noktaya 80'den fazla füze ile vuruldu. Saldırılarda HTŞ Sözcüsü Ebu Halid Şam'da hayatını kaybetti.

Saldırınların artması üzerine bölgede bulunan siviller evlerini boşaltarak sınırına doğru göç etmeye başladı.

İdlib'de son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti 'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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