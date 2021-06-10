Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat atan kişini cezası belli oldu

MACRON: ŞİDDET VE NEFRET DEMOKRASİ İÇİN BİR TEHDİT

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

Macron daha sonra saldırıyı münferit bir olay olarak nitelendirmiş, şiddet ve nefretin demokrasi için bir tehdit olduğunu söylemişti.