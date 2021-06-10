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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat atan kişini cezası belli oldu

’da Cumhurbaşkanı ’a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgana 18 ay hapis cezası verildi, cezanın 14 ayı tecil edildi. Savcı Perrin, ayrıca 28 yaşındaki Tarel’in kamu görevi almasına ve oy kullanmasına kati yasak getirilmesini, silah sahibi olmasının da 5 yıllığına yasaklanmasını talep etti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat atan kişini cezası belli oldu

SON DAKİKA HABERİ | 'da Cumhurbaşkanı 'a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgana verilen ceza belli oldu.

Tarel, savunmasında 'un ülkenin düşüşünü temsil ettiğini, tokadı önceden planlamadığını söyledi.

Mahkeme, Tarel'e 18 ay hapis cezası verdi ve cezanın 14 ayını tecil etti.

Tarel, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.

Ayrıca 28 yaşındaki saldırganın kamu görevi almasına ve oy kullanmasına kati yasak getirilmesini, silah sahibi olmasının da 5 yıllığına yasaklanmasını talep etti.

Fransa kanunları, benzer suçlarda en fazla 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası öngörüyor.

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

"KAHROLSUN MACRONCULUK"

Saldırgan, Macron'a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

AVRUPA TARİHİ DÖVÜŞ SANATLARI (HEMA) USTASI

Daha önce, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan kişinin Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası olduğu belirlenmiş, Fransız basını saldırganın Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı olan Kendo yaptığını, ayrıca HEMA ustası olduğunu yazmıştı.

Basında, saldırganın sosyal medyada aşırı sağcı hesapları takip ettiği belirtilmişti.

Saldırgan, Macron'a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız krallarının savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

MACRON: ŞİDDET VE NEFRET DEMOKRASİ İÇİN BİR TEHDİT

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

Macron daha sonra saldırıyı münferit bir olay olarak nitelendirmiş, şiddet ve nefretin demokrasi için bir tehdit olduğunu söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TOKAT

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