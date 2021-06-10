10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pentagon: Başkan Erdoğan'ın kararına saygılıyız!

Pentagon: Başkan Erdoğan'ın kararına saygılıyız!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü , ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'deki 'nın güvenliği için Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararına saygı duyduklarını söyledi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
ABONE OL
Pentagon: Başkan Erdoğan'ın kararına saygılıyız!

Günlük basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı 'ın, şartları yerine getirildiği takdirde Türkiye'nin Kabil 'nın güvenliğini sağlayabileceği sözlerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, bu açıklamalardan haberdar olmadığını ancak Ankara ile bu konuda görüşmelerinin olduğunu belirtti.

Kirby, "Türk liderlerle onların havaalanına güvenlik sağlama planları hakkında devam eden görüşmelerimiz var. Açıkçası bu, Başkan Erdoğan'ın vermesi gereken bir karar ve buna saygı duyuyoruz ama tabii ki bazı ön görüşmelerimiz oldu ve daha önce de genel anlamda söylediğimiz gibi havaalanındaki güvenlik, hangi şekilde olursa olsun sadece ABD'nin değil aynı zamanda diğer ulusların da Kabil'de diplomatik varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli olacak." diye konuştu.

Bakan Akar salı günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Afganistan ile ilgili ABD'lilerle görüşüyoruz. Salı günü Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuştuk, ABD'liler ile heyetler arasında konuşuluyor. Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz. Bununla birlikte Afgan halkı bizim kardeşimiz. Hedef Afganistan'da sulhu, sükunu sağlamak. Bizim tarihi kardeşliğimiz var. Afgan halkı istediği müddetçe Afganistan'da kalabilmek, yardımcı olabilmek istiyoruz."

ABD, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile anlaşma yapmış ve anlaşma gereğince 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekeceğini taahhüt etmişti.

20 Ocak 2021'de görevi devralan ABD Başkanı 1 Mayıs'ta tamamen çekilmenin mümkün olmadığını açıklamış daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar ülkedeki tüm Amerikan askerlerinin çekilmesi talimatını vermişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının verilerine göre çekilmenin yüzde 50'si tamamlanmış durumda.

Putin'den NATO'ya net uyarı! ABD füzeleri... PUTİN'DEN NATO'YA NET UYARI! "ABD FÜZELERİ..."
Putin'den NATO'ya net uyarı! ABD füzeleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA