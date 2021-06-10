Joe Biden Trump'ın TikTok ve WeChat kararını tek kalemde sildi
ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın Çin merkezli TikTok ve WeChat uygulamalarının ABD'de yasaklanmasına yönelik çıkardığı kararnameleri geçersiz kılan yeni bir kararname imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın WeChat ve TikTok'u hedef alan kararnamelerinin yerine yeni bir kararname imzaladı.
Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.
Trump, 2020'de TikTok ve WeChat isimli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu gerekçesiyle ABD'de yasaklanması için kararname imzalamıştı.
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