Joe Biden Trump'ın TikTok ve WeChat kararını tek kalemde sildi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın WeChat ve TikTok'u hedef alan kararnamelerinin yerine yeni bir kararname imzaladı.

Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.