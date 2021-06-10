10 Haziran 2021, Perşembe
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Joe Biden Trump'ın TikTok ve WeChat kararını tek kalemde sildi

ABD Başkanı , eski Başkan 'ın merkezli TikTok ve uygulamalarının ABD'de yasaklanmasına yönelik çıkardığı kararnameleri geçersiz kılan yeni bir kararname imzaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2021
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Joe Biden Trump'ın TikTok ve WeChat kararını tek kalemde sildi

'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın WeChat ve TikTok'u hedef alan kararnamelerinin yerine yeni bir kararname imzaladı.

Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.

Trump, 2020'de TikTok ve isimli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu gerekçesiyle ABD'de yasaklanması için kararname imzalamıştı.

Ancak Trump'ın kararnamesi birçok eyalet mahkemesinin engeline takılmış ve kararname yürürlüğe girememişti.

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