Son dakika: ABD'de askeri üsse saldırı

JBSA'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, tüm JBSA ve Lackland personeli için aktif silahlı saldırgan uyarısı yapılarak, tüm üs personelinin derhal tecrit prosedürlerini uygulaması ve siper alması yönünde emir verildi. JBSA'nın açıklamasında, "Tüm JBSA-Lackland personeli için aktif silahlı saldırgan uyarısı. Tüm üs personelleri tecrit prosedürlerini uygulasın ve derhal siper alsın. JBSA-Lackland, aktif silahlı saldırgan olayı sonrası değiştirilmiş bir tecrit içinde" ifadelerine yer verildi.