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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den NATO'ya net uyarı: Amerikan füzeleri...

Devlet Başkanı , 'nun, ülkesinin sınırlarına yakınlaştığını, bunun Rusya ve vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli husus olduğunu söyledi. Öte yandan Putin, ABD füzeleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den NATO'ya net uyarı: Amerikan füzeleri...

Putin, Rossiya-1 kanalına verdiği röportajda, 'nun askeri faaliyetlerini ve 'nın NATO'ya üye olma ihtimalini değerlendirdi.

NATO'nun sınırlarının yakınlarında askeri altyapısını güçlendirdiğine dikkati çeken Putin, "NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması, Rusya ve vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husus." dedi.

Putin şunları kaydetti:

"NATO'nun doğuya doğru genişlemesi iki dalgada gerçekleşti. Bu, Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin ortaklık seviyede olduğu zamanda gerçekleşti ancak kaygılarımızın tümü göz ardı edildi. Sert konuşmak istemiyorum ancak çıkarlarımızı çiğnediler. Bu iyi ilişkilerin olduğu zamanında gerçekleşti. Batı, kendi jeopolitik çıkarlarını insanların ve diğer halkların çıkarlarından üstün tutar."

Ukrayna'nın NATO üyesi olmak istediğine dikkati çeken Putin, bunun boş bir mesele olmadığını vurgulayarak, "Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzeleri, Rusya'nın merkez bölgesine 15 dakikada varabilir. Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu farz edelim. Amerikan füzelerinin Harkiv veya Dnipro kentlerinden Moskova'ya uçuş süresi 7-10 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna vatandaşlarının birçoğunun NATO üyeliğini istemediklerini söyledi.

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