Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu! "Barkhane Operasyonu"nu sona eriyor

Macron, G7 zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin bir parçası olarak "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını belirtti.

Bölge ülkelerinin ordularına destek ve iş birliği şeklinde bir operasyonu mümkün kılmak için bu kararın alındığını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, bu değişimle ilgili takvimin haziran sonunda açıklanacağını ifade etti.