Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada yeni hamle...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşılama programında yeni adımı açıkladı. Koca, aşılama grubuna dahil edilen meslek gruplarını duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." mesajını verdi.
Koca ayrıca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." dedi.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.
SON 24 SAATTE KORONA VİRÜSTEN 96 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 96 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 524'a yükseldi.
Toplamda 56 milyon 346 bin 98 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 320 testten, 6 bin 408 yeni vaka sayısı, 563 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 313 bin 98 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 895 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 186 bin 728'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 9 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan avukatlarla ilgili güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Bakan Koca Twitter üzerinden paylaştığı mesajından "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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