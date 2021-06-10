10 Haziran 2021, Perşembe
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ABD Başkanı Biden'dan Putin'e sert uyarı!

Son dakika haberi... ABD - Rusya ilişkileri Biden döneminde de düzelecek gibi durmuyor. ABD Başkanı , gezisi kapsamında görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus hükümetinin 'zararlı faaliyetler' yapması durumunda Washington'un 'sağlam ve anlamlı' yanıt vereceği uyarısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2021
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ABD Başkanı Biden'dan Putin'e sert uyarı!

Biden, tatil beldesi Cornwall'da düzenlenecek 'ne katılmak üzere 'ye geldi.

Uçağı Suffolk kentindeki Mildenhall Askeri Üssü'ne inen Biden, burada personeli ve ailelerinden oluşan bir kalabalığa seslendi.

Başkan olarak ilk yurt dışı gezisini yapan Biden, 'daki temaslarının her noktasında "ABD'nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en çetin zorluklar ve gelecekleri için en önemli meselelerin üstesinden gelmede birlikte hareket edeceğini açıkça belirteceğini" söyledi.

Biden, temasları kapsamında Rusya lideri Putin ile de görüşeceğine işaret ederek, "Ona bilmesini istediğim şeyleri söyleyeceğim." diye konuştu.

- "Demokrasilerin egemenliğini ihlal etmenin sonuçları olacağını ileteceğim"

ABD'nin Rusya ile gerginlik peşinde olmadığını, "istikrarlı, öngörülebilir bir ilişki" istediğini kaydeden Biden, "Ancak Rus hükümeti zararlı faaliyetlerde bulunursa ABD'nin sağlam ve anlamlı bir şekilde yanıt vereceği konusunda nettim, bunu zaten gösterdik. ABD, Avrupa ve başka yerlerde demokrasilerin egemenliğini ihlal etmenin sonuçları olacağını ileteceğim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Washington'un transatlantik ittifaka bağlılığının "kaya gibi sağlam" olduğunu da belirtti.

- İlk yurt dışı gezisi

Biden, Avrupa gezisinin ilk ayağında 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı , 13 Haziran'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek.

İngiltere'nin ardından 'nın başkenti 'e geçecek olan Biden, 14 Haziran günü gerçekleştirilecek 'ne katılacak. ABD Başkanı, burada Cumhurbaşkanı ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Biden, 15 Haziran'da Brüksel'de ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve 16 Haziran'da 'nin kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
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