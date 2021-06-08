Tüm dünyayı ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? İşte yeni sıralama

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 796 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 964 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 580 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 472 ve Texas'ta 51 bin 736 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 139 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.