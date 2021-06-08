Tüm dünyayı ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? İşte yeni sıralama
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 175 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 750 bine geldi. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 353 artarak 597 bin 984'e ulaştı.Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 175 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 750 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Hindistan takip ediyor.
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 796 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 964 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 580 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 472 ve Texas'ta 51 bin 736 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 139 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
ABD 612,725
BREZİLYA 474,614
HİNDİSTAN 353,244
MEKSİKA 228,838
PERU 186,757
İNGİLTERE 127,841
İTALYA 126,588
RUSYA 124,496
FRANSA 110,062
KOLOMBİYA 92,496
Türkiye 48.255 can kaybı ile listenin 19.sırasında bulunuyor.
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