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Tüm dünyayı ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? İşte yeni sıralama

Dünya genelinde sayıları 175 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 750 bine geldi. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 353 artarak 597 bin 984'e ulaştı.Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Tüm dünyayı ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? İşte yeni sıralama

Dünya genelinde sayıları 175 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 750 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 796 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 964 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 580 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, 'ta 53 bin 472 ve Texas'ta 51 bin 736 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 139 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

ABD 612,725

BREZİLYA 474,614

HİNDİSTAN 353,244

MEKSİKA 228,838

PERU 186,757

İNGİLTERE 127,841

İTALYA 126,588

RUSYA 124,496

FRANSA 110,062

KOLOMBİYA 92,496

Türkiye 48.255 can kaybı ile listenin 19.sırasında bulunuyor.

İşte haftalık vaka sayısı tablosu İŞTE HAFTALIK VAKA SAYISI TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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