Son dakika: Dünya 'acil' raporla sarsıldı! İnternet mi çöktü? İnternet kesintisi ve erişim sorunu!

Henüz nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı meydana gelen kesinti yüzünden pek çok siteye erişilemiyor.

Newsweek'te yer alan habere göre, son bir saatte Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'den internet kesintisi ile ilgili raporlar geldi.