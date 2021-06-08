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Son dakika: Dünya 'acil' raporla sarsıldı! İnternet mi çöktü? İnternet kesintisi ve erişim sorunu!

Son dakika haberleri... Dünya genelinde yaşanan internet kesintileri Avrupa basınında da gündem oldu. İnternet kesintisi olan ülkelerde birçok siteye erişim sorunu yaşandığı da belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Dünya 'acil' raporla sarsıldı! İnternet mi çöktü? İnternet kesintisi ve erişim sorunu!

Henüz nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı meydana gelen kesinti yüzünden pek çok siteye erişilemiyor.

Newsweek'te yer alan habere göre, son bir saatte , , , Avrupa ve Çin'den internet kesintisi ile ilgili raporlar geldi.

Bu ülke ve bölgelerdeki internet kullanıcıları, 'Error 503' uyarısı ile karşılaşıyor. Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ve de yer aldığı belirtiliyor.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN SİTESİ DE ÇÖKTÜ

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu arıza nedeniyle İngiliz hükümetine ait internet siteleri de erişime kapanmış durumda.

Pek çok medya kuruşunun internet sayfalarının da okurlarına hizmet veremediği gelen bilgiler arasında.

Arıza nedeniyle an itibari ile , ve 'ın internet sitelerine ulaşılamıyor.

Küresel internet kesintisinin 'taki arıza nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.

Ancak söz konusu kesintinin neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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