Sürü bağışıklığı kazanan ilk AB ülkesi! Malta'da 11 ay sonra vaka görülmedi!

NTV'deki habere göre yaklaşık 500 bin nüfuslu ülkede, 25 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez koronavirüs vakası görülmediği bildirildi. Ancak Malta Sağlık Bakanı insanları koronavirüs vakalarının yeniden artmaması için dikkatli olmaya çağırdı.