Sürü bağışıklığı kazanan ilk AB ülkesi! Malta'da 11 ay sonra vaka görülmedi!
Yetişkin nüfusunun yüzde 70'inin en az bir doz aşı olmasıyla sürü bağışıklığı elde eden ilk Avrupa Birliği ülkesi olduklarını açıklayan Malta'da 11 ay sonra ilk kez koronavirüs vakası görülmediği açıklandı.
Koronavirüs aşılama programında başarılı bir yol izleyen Malta'da, 11 ay sonra Covid-19 vakası görülmediği açıklandı.
NTV'deki habere göre yaklaşık 500 bin nüfuslu ülkede, 25 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez koronavirüs vakası görülmediği bildirildi. Ancak Malta Sağlık Bakanı insanları koronavirüs vakalarının yeniden artmaması için dikkatli olmaya çağırdı.
Bakan Chris Fearne Twitter'da, "Bugün, geçen yazdan bu yana sıfır vakanın olduğu ilk gün. Disiplini ve sorumluluğu sürdürmemiz esastır" dedi.
SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI ELDE EDEN İLK AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ
Malta, 24 Mayıs'ta yetişkin nüfusunun yüzde 70'inin en az bir doz aşı olmasıyla sürü bağışıklığı elde eden ilk Avrupa Birliği ülkesi olduğunu duyurmuştu.
Ada, aşılama programında Avrupa Birliği'ne liderlik ederken ve ülkede yetişkin nüfusun yarısından fazlasının iki doz, yüzde 75'inin ise en az bir doz aşı olduğu belirtildi.
26 NİSAN'DAN İTİBAREN KISITLAMALAR GEVŞETİLMİŞTİ
Avrupa'nın en küçük ülkelerinden San Marino'nun ardından bölgede en çok aşı uygulayan ikinci ülke olan Malta'da geçtiğimiz haftalarda kısıtlamalar gevşetilirken, hükümet aşamalı olarak barlar, sinemalar ve tiyatroların yeniden açılmasına izin vermişti.
Ülkede 26 Nisan itibarıyla müzeler, turistik yerler ve kuaförler yeniden faaliyete geçerken, dini merkezler ve okullar yeniden açılmıştı.
Ülkede alınan kararla 1 Temmuz'dan itibaren iki doz aşı olmuş ve aşı sertifikasına sahip kişilerin maskelerini çıkarmasına izin verilirken kararın en fazla iki kişi olduğunda uygulanabileceği bildirildi.
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